Ultime Notizie – Milano | arrestato rapper Niko Pandetta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La polizia di Stato sta arrestando questa mattina aila seguito di un’ordine di carcerazione per spaccio ed evasione. Il cantante, dopo aver pubblicizzato la notizia della sua condanna sui social, si era sottratto al provvedimento ma è stato rintracciato in zona Quarto Oggiaro dagli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile di. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione