Ultime Notizie – Meloni | “Grazie a Duda | Italia e Polonia insieme per valori e sicurezza Ue”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Ringrazio il presidente della, Andrzej Sebastian, per le parole di apprezzamento che ha espresso nei miei confronti. Sono convinta anche io chepossano e debbano rafforzare la loro collaborazione per difenderei nostri comunie laeuropea”. Lo scrive in un post su Facebook Giorgia, presidente di Fratelli d’. A Tg2 Post in onda ieri sera il presidenteha dichiarato: “Penso ci potrà essere una più forte collaborazione fraperché tutto quello che dice Giorgiaè vicino alla mia visione, alla mia ottica, al mio modo di vedere. Ultimamente ho visto molte dichiarazioni della ...