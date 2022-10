Ultime Notizie – Governo | Letta a Meloni | “Chi danneggia Italia all’estero”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Domanda per @Giorgia. Chil’? L’opposizione che fa l’opposizione? Il Presidente della Camera che delegittima le sanzioni Ue alla Russia? Gasparri contro la 194? Berlusconi che riallaccia i rapporti con l’invasore dell’Ucraina?”. Lo scrive su Twitter Enrico. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione