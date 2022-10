Ultime Notizie – Governo | Draghi | “Buona coscienza lavoro svolto | esperienza straordinaria”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nei venti mesi alla guida del“ho imparato molte cose, è stata un’di cui sono molto contento. Finisce in modo molto soddisfacente, con ladelfatto, che è la cosa più importante”. Così Mario, nel saluto ai giornalisti oggi a Palazzo Chigi, rispondendo a una domanda sulla suaal. “Vi rivolgo un ringraziamento sentito – ha detto il premier uscente – Voi in questi 20 mesi, tra pandemia e crisi energetica, aveteun servizio straordinario a cittadini aiutandoli a seguire e comprendere ciò che avviene. Un servizio straordinario anche per la democrazia italiana. Voi, stampa libera, avete avuto dal presidente del Consiglio, da me il ...

Sky Tg24

Estorsione in videochiamata perché costretto agli arresti domiciliari . È un particolare emerso dalle indagini coordinate dalla direzione distrettuale antimafia di Napoli su episodi di tentata ...'In un mondo che vive momenti drammatici, ci rendiamo conto che l'individuo e la sua capacità di essere empatico sono valori fondamentali. Valori che nel Sud Italia sono presenti più che altrove. Se ... Cronaca, le ultime news di oggi 19 ottobre. Crolla Aula Magna Università di Cagliari. LIVE "Con il tempo ho capito che se vuoi vendere, allora devi vendere a inizio mercato; se vuoi comprare, devi comprare nelle ultime ore di mercato. Questo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...