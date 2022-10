Ultime Notizie – Ecobonus per moto e scooter 2022 | si riparte | al via da oggi | come funziona

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)per, al via le prenotazioni. A partire dalle 10 di19 ottobreriapre infatti per i concessionari la piattaforma Mise per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclori ecicli elettrici.e a chi spetta l’incentivo? Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno, cosìprevisto dal Decreto Semplificazioni. Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza ...

Oggi, mercoledì 19 ottobre, la guerra in Ucraina è arrivata al 238esimo giorno . La comunità internazionale osserva da vicino il conflitto per l'utilizzo dei droni iraniani da parte della Russia. I ...Raid russi senza tregua sull'Ucraina. Un terzo del Paese è rimasto al buio per le bombe cadute sulle centrali elettriche, blackout in mille città. Mosca rilancia l'offensiva su Kharkiv, da dove si ... Cronaca, le ultime notizie del 18 ottobre Quasi amici. Enrico Letta e Giuseppe Conte hanno provato a stringersi la mano, ma la decisione del M5S di far cadere il governo Draghi ha aperto un fossato tra i due schieramenti e ora i dem ...Il Bari è di scena quest'oggi al Tardini di Parma per i sedicesimi di finale di Coppa Italia contro i crociati. Una gara che mette in palio l'Inter a San Siro. Mignani e Pecchia si ...