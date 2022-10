Ultime Notizie – Cremona | schiacciato da lastra di cemento | morto operaio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un uomo 50 anni èa Castelverde, in provincia dida unadimentre era al lavoro in un’azienda di prefabbricati. L’incidente è avvenuto poco prima delle 16. Il personale del 118 non ha potuto che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto, riferisce l’Areu, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, l’Ats, un’automedica e un’ambulanza. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

