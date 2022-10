Ultime Notizie – Covid oggi Basilicata | 138 contagi e 1 morto | bollettino 19 ottobre

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sono 138 i nuovidainsecondo ildi, 19. Si regstra inoltre un altro. 769 i tamponi eseguiti nelle24 ore. La persona deceduta è un 90enne di Pomarico. Registrate 232 guarigioni. I ricoverati per-19 sono 29 (-4) di cui nessuno in terapia intensiva: 15 nell'ospedale di Potenza; 14 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 5.131. Per la campagna vaccinale, finora le somministrazioni sono state in tutto 1.293.546, di cui 84,7 per cento di prime dosi, 80 per cento di seconde, 65,1 per cento di terze e 3,8 per cento di quarte.