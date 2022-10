Ue e Italia versano oltre 500 milioni di euro alla Libia | ma gli sbarchi non si fermano

Leggi su panorama

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Abdul Hadi Al-Huwej del governo di Tobruk attacca l’esecutivo di Tripoli per la pessima gestione dell’emergenza migranti. E tra i responsabili, indica la Guardia costiera del Paese africano. «L’vuole davvero risolvere il problema dell’immigrazione? Io non posso certo rispondere al posto delle istituzionine ma se guardiamorealtà delle cose la risposta è “no”». Non usa mezzi termini, Abdul Hadi Al-Huwej, ministro dell’Immigrazione ai tempi di Gheddafi, responsabile degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale durante il governo al-Thani di Bengasi, fino al 2021, e candidato alle presidenziali del Paese africano. Panorama lo incontra a Roma, a margine della presentazione del libro di Michelangelo Severgnini L’Urlo sul «patto» tra milizie libiche e Statipei in funzione anti-immigrazione. ...