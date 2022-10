Ucraina | Zelensky rimuove ambasciatore in Kazakistan per polemica su dichiarazioni

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Kiev, 19 ott. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Il presidente ucraino, Volodymyr, ha rimosso dal suo incarico l'in, Petro Vrublevski, al centro di forti polemiche per aver dichiarato in agosto che gli ucraini "stanno cercando di uccidere la maggior quantità possibile" di russi poiché più ne uccidono ora "meno dovranno ucciderne i nostri figli". "Ho sollevato Petro Yuriyovich Vrublevski dall'incarico distraordinario e plenipotenziario dell'nella Repubblica del", ha annunciatocon un decreto presidenziale pubblicato oggi. Leerano state seguite dalla convocazione del diplomatico da parte del ministero degli Esteri del, che aveva definito le ...

... allora è tempo che si schieri apertamente con l'", ha detto il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba, che al contempo ha proposto adi interrompere le relazioni diplomatiche con ...Un terzo degli impianti del Paese sono stati distrutti la settimana scorsa, con l'effetto - ha accusato il presidente ucraino Volodymyr- di provocare massicci blackout in tutta l'".