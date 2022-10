Ucraina | von der Leyen | “Attacchi russi alle infrastrutture sono crimini di guerra | atti di puro terrorismo”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Glimirati dellaa contro lecivili stanno segnando un nuovo capitolo di unagià cruda. Questidimirati contro lecivili con il chiaro obiettivo di privare uomini, donne e bambini di acqua, elettricità e riscaldamentoporte dell’inverno,di. E dobbiamo chiamarli come tali”. Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von deral Parlamento Europeo. “Noi sosterremo l’fintanto che sarà necessario e proteggeremo gli europei dallasull’energia. So che ...

Kiev: russi saccheggiano musei e bruciano libri ucraini Nelle aree occupate i russi stanno saccheggiando i musei e bruciando i libri in lingua: ...Fonti Ue dicono che sono pronte nuove sanzioni di Bruxelles all'Iran per aver fornito droni all'esercito di Putin [Leggi] ...Nuovi attacchi nella notte da parte della Russia alle infrastrutture energetiche ucraine. Intanto le forze armate ucraine hanno accumulato equipaggiamenti militari vicino alle regione di Kherson, nel ...