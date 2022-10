Ucraina | ultime notizie Putin | decreto per la legge marziale nelle regioni annesse Erdogan a Zelensky | riaprire i negoziati

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ancora attacchi russi contro infrastrutture energetiche. Filorussi, in una settimana evacueremo 60mila da Kherson. Russia, le forze ucraine hanno cercato di riconquistare la centrale di Zaporizhzhia. «Attacco respinto». Biden sblocca 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. Usa-Gb, continueremo a fornire armi all’. Usa, iraniani in Crimea per addestrare russi a uso droni

... un'altra registrazione 'rubata' durante lo stesso meeting svela la posizione dell'ex premier sulla guerra ine mette in difficoltà la coalizione di centrodestra, vincitrice alle...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Il 21 ottobre sciopero di ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inHai perso il Wired Next Fest Niente ...Silvio Berlusconi, nuovo audio Lapresse. «Nel 2014 a Minsk si è firmato un accordo tra Ucraina e le repubbliche del Donbass per la pace. L'Ucraina butta il trattato e inizia ...4' di lettura 19/10/2022 - (Adnkronos) - Dopo il successo della prima edizione, chiusa con oltre 30.000 visitatori torna nella Capitale 'Roma Arte in Nuvola', la grande fiera internazionale di arte mo ...