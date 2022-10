Ucraina | Putin introduce la legge marziale nelle regioni annesse

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Il presidente russo Vladimirha introdotto, tramite la firma di un decreto, laquattroucraine che Mosca ha annesso attraverso i referendum, definiti «farsa» dalla comunità internazionale: quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e di Cherson. A darne notizia è l’agenzia Tass. L’indennità di mobilitazione, ha precisato il leader del Cremlino, sarà di almeno 195 mila rubli al mese, pari a circa 3.200 euro. «Vorrei sottolineare che questo include il periodo di formazione e addestramento del personale», ha ricordato. Nel frattempo, il presidente russo ha fatto sapere di aver incaricato il governo di preparare una bozza di decreto per istituire un Consiglio speciale di coordinamento sul conflitto in. Secondo la Tass, ...

Il fedelissimo di Vladimir, Il comandante del Gruppo Integrato di Forze Armate russe inil generale dell'esercito Sergey Surovikin ha fatto sapere che gli ucraini stanno inviando al ...ha annunciato la firma del decreto durante una riunione del Consiglio di sicurezza russo. "La legge marziale era in vigore su questi territori prima che si unissero alla Russia - ha detto...La guerra in Ucraina continua e le minacce nucleari russe da parte di Putin hanno alzato il livello di allerta nei sistemi di difesa in Italia e in Europa. La Nato ha lanciato uno… Leggi ...Il nuovo governo italiano continuerà col sostegno a Kiev. Lo sostiene l’ambasciatore russo in Italia, Serghej Razov, nel corso di un’intervista alla Tass. Se dopo le parole di Berlusconi sull’amicizia ...