Ucraina | Putin decreta la legge marziale nelle regioni illegalmente annesse E accusa Kiev di rifiutare ogni dialogo

Da un lato l'introduzione della legge marziale , dall'altro l'inizio dell'evacuazione da uno dei territori occupati: è il doppio volto della Russia di Vladimirin. Lo Zar del Cremlino ha proclamato oggi la legge marziale nelle regioni ucraine di Kherson, Zaporizhzhia, Luhansk e Donetsk , recentemente annesse da Mosca con un referendum farsa non ...- - > . Non accennano a diminuire di intensità i bombardamenti russi sulle città dell', mentre il presidente Vladimirintensifica lo sforzo bellico istituendo un Consiglio speciale per il conflitto , conferendo maggiori poteri ai governatori delle regioni della Federazione ...Facebook, Twitter, YouTube, Reddit e anche Wikipedia sono un altro campo di battaglia tra i due Paesi. Ma per smontare le falsità diffuse in rete dal Cremlino basta raccontare i fatti ...Il presidente russo Vladimir Putin La legge marziale è stata dichiarata mercoledì in quattro regioni dell’Ucraina – Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhya e Kherson – annesse ...