Ucraina | mille città senza elettricità per i raid Kiev | «I russi saccheggiano i musei e bruciano i libri»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Non si fermano gli attacchialle infrastrutture energetiche in. Un terzo del Paese è rimasto al buio a causa dei bombardamenti sulle centrali elettriche. Nel mirino, Kryvyi Rig – nell’Oblast di Dnipropetrovsk – dove il governatore regionale Oleksandr Vilkul ha fatto sapere che laè rimastadopo ilrusso. A questa dichiarazione, gli fa eco quella del presidente dell’, Volodymyr Zelensky che conferma i massicci blackout in tutto il Paese. «Gli attacchisferrati ieri inhanno interrotto i rifornimenti di corrente e acqua a centinaia di migliaia di ucraini». E poi: «Un terzo degli impianti del paese sono stati distrutti la settimana scorsa, con l’effetto di provocare massicci ...

