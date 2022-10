Ucraina | la diretta – Usa | leader Repubblicani alla Camera | “Se vinciamo al midterm | basta assegni in bianco a Kiev” Cina | “Prepariamoci a una guerra”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) I filorussi annunciano di essere pronti a evacuare 60mila civili da Kherson in previsione di un possibile attacco ucraino. Putin introduce la legge marziale nelle regioni annesse. Biden sblocca 15 milioni di barili di petrolio per combattere l’aumento dei prezzi della benzina L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

4 ore fa Allarme aereo in molte regioni dell'Allarme aereo in buona parte delle regioni dell': da Kiev a Odessa. Le sirene stanno risuonando anche a Mykolaiv e Poltava, Chernihiv, ...... l'interattivo - I video da Kiev - Speciale - Sentieri di guerra Le notizie indal conflitto- Russia Punti chiave 13:56 Putin: "Legge marziale nelle regioni annesse dell'" 13:...Le adesioni crescono. In quantità e qualità. Per fare della manifestazione nazionale del 5 Novembre a Roma un evento “indimenticabile”.Il risultato in diretta live di Brescia-Prometey Slobozhanske, sfida valida come seconda giornata della Eurocup 2022/2023 di basket ...