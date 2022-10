Ucraina | Kiev | ' morti oltre 66mila militari russi da inizio guerra'

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), 19 ott. (Adnkronos) - Ammonterebbero a 66.280 le perdite fra le fila russe dal giorno dell'attacco di Mosca all', lo scorso 24 febbraio. Lo rende noto il bollettino quotidiano dello Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine, appena diffuso su Facebook, che riporta cifre che non è possibile verificare in modo indipendente. Secondo il resoconto deiucraini, a oggi le perdite russe sarebbero di circa 66.280 uomini, 2.554 carri armati, 5.235 mezzi corazzati, 1.637 sistemi d'artiglieria, 372 lanciarazzi multipli, 189 sistemi di difesa antiaerea. Stando al bollettino, che specifica che i dati sono in aggiornamento a causa degli intensi combattimenti, le forze russe avrebbero perso anche 269 aerei, 242 elicotteri, 3.999 autoveicoli, 16 unità navali e 1.286 droni.

Il nuovo comandante in capo dell'invasione russa dell', generale Sergej Surovikin, ha parlato in un'intervista alla tv russa Rossiya 24 di "...per "salvarli" dall'avanzata delle forze di..., 19 ott. " Sono 428 i bambini uccisi indal giorno dell'invasione russa del Paese. 815 i feriti. Lo rende noto l'ufficio del Procuratore generale ucraino, precisando che il maggior numero ...Mercoledì la Russia e l’Ucraina si sono accusate reciprocamente di aver bombardato la città di Energodar, dove si trova la centrale nucleare di Zaporiyia, uno degli scenari in cui si ...Kiev, 19 ott. (Adnkronos/Europa Press/Dpa) - Le autorità di Teheran hanno inviato personale militare in Crimea per addestrare l'esercito russo all'uso di droni di fabbricazione iraniana. La denuncia p ...