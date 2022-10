Ucraina | Energodar parzialmente senza energia a causa dei bombardamenti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), 19 ott. (Adnkronos) -, città dove ha sede la centrale nucleare di Zaporizhzhya, è stata nuovamente bombardata nella notte. Lo ha comunicato su Telegram il ha detto il sindaco Dmytro Orlov, precisando che, adell'attacco, "la città èpriva di elettricità e acqua. I, prima della zona industriale, e poi della città stessa, sono iniziati intorno a mezzanotte e non si sono fermati stamattina". Orlov ha riferito che una delle stazioni di polizia e l'edificio del comitato esecutivo del consiglio comunale sono stati danneggiati. "Non ci sono informazioni su vittime tra la popolazione civile - ha aggiunto - Chiedo a tutti di restare a casa fino a quando la situazione non si stabilizza".