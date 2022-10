Trattative sui ministri | ecco le caselle ballerine

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Calderoli in corsa per le Autonomie e Musumeci per il Sud. Cirielli più vicino ai Rapporti con il Parlamento. Centinaio "vede" il Turismo e Valditara l'Istruzione. La Pietra pronto per l'Agricoltura, Butti per l'Innovazione tecnologica...