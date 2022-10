Trapani | firmato protocollo legalità per lavori di dragaggio del porto

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Palermo, 19 ott. (Adnkronos) - Undiper il monitoraggio delle opere didell'avame delle aree a ponente dello sporgente Ronciglio deldi. Il documento, sottoscritto dal prefetto diFilippina Cocuzza e dal presidente ?dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale Pasqualino Monti, potenzia le linee di presidio dellaper assicurare una tutela delle risorse del Pnrr. "Il-spiega il prefetto - si inserisce nell'ambito di un più generale sistema di prevenzione volto ad impedire eventuali tentativi di interferenze o infiltrazioni di natura mafiosa ma anche per fungere da deterrente rispetto alla possibilità che interessi illeciti possano ...

