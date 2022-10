Il Sannio Quotidiano

... Pasqualino Monti, alla presenza dei vertici delle Forze dell'Ordine, un protocollo di legalità finalizzato al monitoraggio delle opere dinel Porto didi imminente realizzazione. L'...Purtroppo le nostre fognature in Sicilia e in tutta la provincia disono davvero fatiscenti. Da decenni i mazaresi attendono i lavori didel Porto. A breve inizieranno i lavori. Non ... Trapani: dragaggio porto, Autorità portuale e prefettura firmano protocollo legalità In particolare, per la dighe Rubino e Castello, i gestori dovranno provvedere alla realizzazione di opere di dragaggio per liberare l'invaso da circa 15 mila metri cubi di sedimenti. (Trapani Oggi - ...Liberare tre dighe della Sicilia dai sedimenti che si sono accumulati nel corso degli anni, ripristinandone così la portata originaria e recuperando consistenti quantitativi d'acqua da destinare a fin ...