Tragedia sfiorata a Cagliari Crolla una palazzina dell’Università

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “La cosa importante è che non ci sia nessuna persona coinvolta. Le immagini sono sconvolgenti, aspettiamo di capire le cause ma ringraziamo che non ci fosse nessuno”. È quanto ha detto, questa mattina, il sindaco di, Paolo Truzzu, nel corso di un sopralluogo all’Università di, dove ieri sera èta unadella Facoltà di Lingue. Il crollo del tetto e di parte delle pareti dell’auladiè avvenuto quando all’interno non c’era più nessuno Secondo le verifiche dei Vigili del Fuoco, nessuna persona si trovava all’interno dell’aula al momento del crollo. Il cedimento del tetto e di parte delle pareti è avvenuto infatti poco dopo le 21.45 nella sede di via Trentino, quando le lezioni erano terminate da poche ...