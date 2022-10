Tragedia sfiorata a Cagliari | crolla l’Aula Magna dell’Università | nessun ferito

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)all’Università di: ieri sera ètadella Facoltà di Lingue.o è rimastoperché non c’erano persone nello stabile, anche se fino a poche ore prima si era tenuta una lezione. Sul posto, i vigili del fuoco con l’aiuto di cani e di droni, non hanno trovato tracce che L'articolo proviene da Inews24.it.

- Nessuno è rimasto ferito: le lezioni erano terminate poche ore prima. Il Rettore: 'Dai controlli di routine non erano emersi problemi ...a Cagliari. Ieri sera, intorno alle ore 22, è crollata l'Aula Magna dell'università del capoluogo sardo. Non ci sono vittime o feriti. Due ore prima era terminata l'ultima lezione e ...Tragedia sfiorata all’Università di Cagliari, nella sede di via Trentino. L’ex aula magna della facoltà di Geologia, ora laboratorio della facoltà d ...Si sono concluse nelle prime ore di mercoledì le ricerche di eventuali persone sotto le macerie del crollo della palazzina che ospitava la Facoltà di Lingue dell'Università di Cagliari, all'interno de ...