Tragedia sfiorata a Cagliari | crolla aula magna dell’università Nessun ferito

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una palazzinadita ieri sera, martedì 18 ottobre, intorno alle 22. A collassare è stato l’edificio che ospita l’dell’ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La palazzina si trovava sul retro del corpo centrale, vicino al piazzale che ospita la Casa dello studente. Vista l’ora del cedimento,o è rimasto coinvolto. “Non c’è statosegnale che facesse presagire quanto accaduto”, ha detto il rettore Mola. I vigili del fuoco stanno mettendo l’area in sicurezza, per capire quali siano le cause di quanto accaduto. L’edificio è collassato su sé stesso e sono rimaste in piedi solo la parte inferiore della facciata e le colonne portanti che tenevano ...