Tragedia sfiorata a Cagliari | collassa l’Aula magna dell’Università Non ci sono vittime video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una palazzinadiè crollata,ndo su stessa. Il boato rompe il silenzio della sera alle 22 di ieri, quando l’edificio che ospitadell’ex facoltà di Geologia, nel complesso di Magistero in Via Trentino, si accascia al suolo. Sul posto intervengono subito diverse squadre di Vigili del fuoco per verificare – anche con l’utilizzo di droni – che all’interno dell’edificio, frequentato di giorno per le lezioni di Lingue, non ci fosse nessuno. La palazzina si trovava sul retro del corpo centrale, vicino al piazzale che ospita la Casa dello studente. Per fortuna, al suo interno non c’era più nessuno. Nella notte crolladiDopo un’accurata ricognizione sul posto, ...