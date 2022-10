Tottenham | la società vuole blindare Conte | pronto un contratto da 20 milioni a stagione

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nel futuro di Antoniopotrebbe esserci ancora il. Il tecnico italiano era stato infatti accostato a numerosi club europei, tra cui la Juventus, ma il rinnovo proposto dagli Spurs potrebbe giocare un ruolo importante nella decisione che prenderà l’allenatore. Secondo quanto riporta La Repubblica, il club inglese avrebbe offerto aunda 20di euro afino al 2025. Come se non bastasse, gli è stata garantita ampia libertà sul mercato con un budget da oltre 200. Attualmenteè legato al club da unin scadenza nel 2023, ma a questo punto non è da escludere che le due parti possano proseguire insieme ancora per qualche anno. SportFace.