Toscani non demorde | facciamo la resistenza a Meloni ma con l’ironia Non con la cancel culture

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è sempre il solito. Un mix di provocazioni e insulti contro la destra. In particolare contro Giorgia, che definisce la Wanna Marchi della politica. Del resto i giornali schierati, come La Stampa, lo cercano apposta per fargli dire queste cose. Non avendo uno straccio di politico che sappia mobilitare una sinistra rassegnata, si affidano alle boutade dei vip radical chic. Ecco allora Olivieroin grande forma. Che invoca la“armata di sorriso e di intelligenza”. Non gradisce questi politici vincenti: allora meglio ridere loro in faccia che fare la lagna. Togliere le foto del Duce è sbagliato Tuttavia, facendo di mestiere il fotografo,afferma che non è il caso di fareeliminando le foto di Mussolini dal Mise. «No ...