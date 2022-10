Toromania | bravo Juric | niente riserve col Cittadella La Coppa Italia va onorata

AltaRimini

... senza spendere in un solo colpo tutti i soldi incassati dalla cessione del brasiliano, non era semplice: bisognava trovare un centrale forte fisicamente etecnicamene, già pronto per un ...Ancora una volta Bremer ha dimostrato di essere il miglior difensore di questo campionato, capace di fermare qualunque attaccanti trovi davanti a sé, impossibile da superare,nel farsi trovare ... Calcio Promozione: Novafeltria, primo hurrà. Verucchio battuto 1-2