Torna il Trofeo Bortolotti | sarà Atalanta-Eintracht Francoforte

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Bergamo.ilAchille e Cesaree, come l’ultima volta,ancora una formazione tedesca l’avversario dei nerazzurri: stavoltal’, vincitore dell’ultima UEFA Europa League, a contendere alla squadra di Gasperini la coppa in memoria a due grandi presidenti che hanno fatto la storia del Club. La partita si disputerà venerdì 9 dicembre al Gewiss Stadium di Bergamo con fischio di inizio alle 20.la XXV edizione deldedicato ad Achille e Cesare, che, come tradizione vuole, anche quest’anno avrà un forte respiro internazionale. L’ultima edizione aveva visto la partecipazione dell’Hertha Berlino, sconfitta 3-2 al termine di una partita ricca di emozioni. Quelle emozioni che riserva ...

