Torino | nove secondi per rubare un’auto | agli arresti marito e moglie ladri seriali – Video

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Un totale di 31 furti di auto e 71 capi di imputazione per reati che vanno dal furto pluriaggravato, ricettazione e riciclaggio, vengono contestati in un’ordinanza del gip del tribunale dinei confronti di due coniugi di Venaria Reale () e dei due titolari di una ditta di autodemolizione di, per i quali è stato disposto il carcere. Nell’inchiesta sono coinvolti anche due demolitori di auto di Leini, e due dipendenti didemolizione di, tuttidomiciliari; indagate altre cinque persone nei confronti dei quali è stato disposto l’obbligo di firma. I coniugi, secondo gli elementi raccolti dinvestigatori della polizia giudiziaria della Polstrada di, avrebbero rubato auto di piccola e ...

La Repubblica

Un miliardo di euro di investimenti: ma serve agire subito su edifici e trasporti Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e. Eccole lecittà italiane pronte alla ...Ci sono anche Firenze e Prato tra lecittà italianeche impegnate a raggiungere la neutralità climatica nel 2030, invece che nel 2050 ... Bologna, Milano, Padova, Parma, Roma everi ... Nove secondi per rubare un'auto: arrestati marito e moglie ladri seriali e i demolitori loro clienti Bergamo, Bologna, Firenze, Milano, Padova, Parma, Prato, Roma e Torino, selezionate tra 100 città europee. Un miliardo di euro di investimenti: ma serve agire subito su edifici e trasporti ...Ora le formazioni a quota nove punti in classifica sono quattro. Il Barcanova ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale, battendo 8-0 la Mappanese in casa, a brillare per il Barcanova è stato ...