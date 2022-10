The Crown 5 | è polemica | ci sarà anche la morte di Lady D

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La scelta ha destato diverse discussioni Mancano ormai poche settimane all’uscita della quinta stagione di The, il 9 novembre. Una stagione che si preannuncia interessanti con diversi canali e con tanto spazio dato a Diana. Verranno toccati i primi anni ’90 e si arriverà alladiD. Proprio la scena della dipartita dell’ormai ex Principessa del Galles avrebbe destato polemiche e non poco imbarazzo. Stando infatti alla stampar inglesegli stessi sceneggiatori e alcuni membri del cast si sarebbero sentiti a disagio nel girare una scena così. «La serie ha sempre cercato di raccontare gli eventi con molta sensibilità e un certo distacco – ha detto al Sun una fonte sul set – ma è molto difficile mantenere lo stesso equilibrio su vicende così vicine ai nostri giorni. Ci sono momenti ancora troppo ...

