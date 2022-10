Terzo polo | Richetti | a noi spetti guida Vigilanza o Copasir

All'Aventino delsi è associato al Senato quello dei parlamentari del gruppo Autonomie. Per le vicepresidenze del Parlamento, infatti, la maggioranza di centrodestra (Fdi - Lega - Fi) ...A questo punto auspichiamo che vi sia la disponibilità a considerare che almeno una delle due commissioni di garanzia, Vigilanza o Copasir, vada al". Lo ha detto il capogruppo alla Camera ...Roma, 19 ott. (askanews) - Al via la conta in Parlamento, per la prima volta presieduto alla Camera da Lorenzo Fontana e al Senato da Ignazio ...Camere: al via il voto su vicepresidenti, questori e segretari. Si procede verso le consultazioni che cominceranno domani.