Terzo Polo | Gelmini vicecapogruppo Senato | Scalfarotto tesoriere

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - "L'assemblea deiri di Azione -Italia Viva ha eletto per acclamazione Raffaella Paita come presidente del gruppo. L'ufficio di presidenza sarà inoltre composto dallaMaria Stella, dalIvan, dai segretari di aula Marco Lombardo e Silvia Fregolent”. Così l'ufficio stampa di Azione/Iv.

Da giorni Calenda e Renzi accusano il Pd e i 5 Stelle di essersi accordati con la maggioranza per i quattro vicepresidenti di Camera e Senato che spettano alle opposizioni. All'Aventino del si è associato al Senato quello dei parlamentari del gruppo Autonomie. Per le vicepresidenze del Parlamento, infatti, la maggioranza di centrodestra (Fdi - Lega - Fi) ...