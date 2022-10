Terza giornata Eurolega 2022 2023 | Bologna cade a Vilnius | Milano passa a Belgrado

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Serata agrodolce perin campo internazionale. Nella, I meneghini espugnano il campo del Partizan al termina di una grande rimonta, mentre i felsinei si fanno raggiungere negli ultimi minuti quando avevano ormai la vittoria in tasca.: COSA È ACCADUTO NEI MATCH DI? PARTIZAN-OLIMPIA75-80 Successo pesante diche riscatta la sconfitta di una settimana fa contro l’Alba Berlino battendo in rimonta il Partizan. L’avvio è nettamente a favore dei serbi ...

ladigetto.it

... 'e speriamo che l'Ucraina non entri nella Nato altrimenti scoppialaguerra mondiale'. Infine,... Il leader di Forza Italia ha aperto laconvocando i suoi parlamentari per quello che ...E a riavvolgere il nastro della, è impossibile dargli torto. L'uragano Cav ha stravolto i ... lainvece l'arrivo di un tecnico. In ogni caso, a prescindere da chi siederà allo Sviluppo ... Tennistavolo, terza giornata di andata dei campionati Con: Ksenia Rappoport, Fabrizio Gifuni, Lucrezia Guidone, Francesco Bracci, Raffaella Lebboroni, Milena Vukotic, Gianluca Gobbi, Giulia Li Zhu Ye Trama: In un'afosa giornata di giugno a Roma, si intre ...Nella terza giornata i cani hanno ancora sentito la presenza di un corpo: vani i tentativi dei sub fino a 30 metri di profondità. La sorella Emanuela: "Non ci illudiamo, ma restiamo fiduciosi" ...