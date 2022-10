Terrore in casa del milanista Theo Hernandez | villa svaligiata | in casa la compagna e il figlio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ladri nelladel difensore del Milana Cassano Magnago , in provincia di Varese. Ieri sera una banda di malviventi ha svaligiato l'abitazione del calciatore, che era assente. Erano ...

Erano invece inla compagna e il figlio di appena sei mesi. Il bottino del colpo è ancora da quantificare, ma sarebbe di migliaia di euro. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno ...Theo Hernandez era assente, ma ci sono stati attimi dinella sua. Alcuni ladri (almeno quattro) hanno fatto irruzione nella villa del difensore del Milan a Cassano Magnago, in provincia di Varese. La banda di malviventi ha svaligiato l'...Una banda di malviventi ha fatto irruzione dopo le 20:30 di ieri sera, martedì 18 ottobre, in casa di Theo Hernandez e Zoe Cristofoli.I banditi hanno fatto irruzione nella villa e aggredito la influencer. In casa c'era anche il loro figlioletto di appena 6 mesi ...