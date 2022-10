Termovalorizzatore di Roma | comprati i terreni al confine con Pomezia | costo 7 5 milioni di euro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ildisi farà e si farà, nonostante tutte le rimostranze e le proteste, il più lontano possibile dai confini della Capitale e a ridosso di. O meglio questa è l’ipotesi più probabile considerando le intenzioni espresse sin qui dal Sindaco diRoberto Gualtieri per risolvere l’emergenza rifiuti. Nella serata di ieri infatti è stato deliberato il via libera per l’acquisto deia Santa Palomba, con l’area individuata all’interno dei confini del IX Municipio ma come detto alle porte della città pometina. L’operazione Secondo quanto riportato da Repubblica.it l’operazione per l’acquisto deinecessari a far sorgere il brucia-rifiuti (anche se nella nota ufficiale di AMA si parla genericamente di “impianti per il trattamento di ...

Il Consiglio di amministrazione di AMA S.p.A., riunitosi in data 18/10/2022, ha stabilito l'acquisizione di alcuni terreni destinati a ospitare nuovi impianti per il trattamento dei rifiuti in un'are