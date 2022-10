Teresa Langella litiga con un hater perchè ha spoilerato il suo ingresso al GF Vip

Leggi su people24.myblog

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)hato con un follower ha in qualche modoil suo. Qualcuno scrive: “Allora è vero stai andando in quel programma. Che peccato ti credevo diversa, più seria, adesso spettacolizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza. Mamma mia in che orrore di programma ti sei ficcata. Non so come