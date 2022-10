Tennistavolo | Qualificazioni Europei a squadre 2023 | Repubblica Ceca-Italia 3-0 Azzurri battuti all’esordio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Inizia in salita il cammino dell’maschile nella prima fase delleaglidi, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre: glivengono sconfittiad Havlickuv-Brod dai padroni di casa della, che si impongono per 3-0. L’, guidata da Lorenzo Nannoni, schiera in apertura John Oyebode (Sassari), battuto da Lubomir Jancarik, vittorioso per 3-0 (11-5, 11-6, 11-7). Nella seconda sfida Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) manca un match point prima di cedere a Tomas Polansky, poi impostosi per 3-2 (11-4, 6-11, 8-11, 13-11, ...

Per il match d'esordio in Repubblica Ceca Lorenzo Nannoni ha scelto una formazione sperimentale : convocati Tommaso Giovannetti (Genova), John Oyebode (Sassari), Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Federico Vallino Costassa (Torino). Ben due gli esordienti in Nazionale assoluta , ovvero Tommaso Giovannetti e ...Ora per l'Italia femminile, così come per quella maschile, l'attenzione si sposta sulleagli Europei a squadre del prossimo anno: sarebbe auspicabile la conquista immediata del pass, senza dover passare per il secondo step. Azzurre con Repubblica Ceca e Portogallo, azzurri ...