Tennistavolo | Qualificazioni Europei 2023 | Italia ko | vince la Repubblica Ceca 3-0

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Inizia con una sconfitta il percorso dell’delnella prima fase di qualificazione ai Campionatidel. Nel Gruppo 5 la squadra guidata da Lorenzo Nannoni è stata sconfitta 3-0 dalla. Gli azzurri partono con il 20enne John Oyebode (n. 291 del ranking) ma non può nulla contro Lubomir Jancarik (n. 84 del ranking mondiale) che si impone 3-0. Jordy Piccolin nella seconda sfida non ha sfruttato un match-point (11-10) e si è arreso al 24enne Tomas Polansky (n. 93). Non basta un ottimo inizio invece al 19enne Tommaso Giovannetti contro Pavel Sirucek. Il prossimo impegno dell’sarà contro la Slovacchia mercoledì 26 ottobre a Milano. Lubomir Jancarik – John Oyebode 3-0 (11-5, 11-6, 11-7) Tomas Polansky – Jordy Piccolin 3-2 ...

... in questa prima fase le prime due del girone accederanno direttamente alle finali di Malmö , mentre la terza classificata disputerà la seconda fase delle, che assegnerà gli ultimi ...Per il match d'esordio in Repubblica Ceca Lorenzo Nannoni ha scelto una formazione sperimentale : convocati Tommaso Giovannetti (Genova), John Oyebode (Sassari), Jordy Piccolin (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre) e Federico Vallino Costassa (Torino). Ben due gli esordienti in Nazionale assoluta , ovvero Tommaso Giovannetti e ...Sotto gli occhi vigili del dottor Franco Cirio (Presidente Unicef Liguria) e del Raffaele Regina di Taggia (Presidente della A.S.D. Tennistavolo Sanremo Taggia Imperia) coordinatore ed ideatore della ...Sotto gli occhi vigili del Dott. Cirio Franco (Presidente Unicef Liguria) e del Sig. Regina Raffaele di Taggia (Presidente della A.S.D. Tennistavolo Sanremo Taggia Imperia) coordinatore ed ideatore de ...