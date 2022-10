Teheran | folla festeggia l’arrivo dell’atleta iraniana Elnaz Rekabi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) È atterrata all’aeroporto di, l’atletache aveva gareggiato senza velo ai campionati di arrampicata di Seul. Centinaia le persone che l’ hanno ricevuta tra gli applausi. Dopo la morte di Masha Amini,era diventata un nuovo simbolo delle proteste contro il velo, in Iran. “è un’eroina”, questo è ciò che urlava lae i genitori che con mazzi di fiori e slogan, hanno accolto. L’atleta, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, ha scritto: «Un saluto a tutti i connazionali dell’Iran, sono, membro della squadra nazionale di alpinismo». Si scusa poi «per le preoccupazioni che ho suscitato». Un’azione «non intenzionale», quella del velo, causata ...

