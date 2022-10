Tegola per la Lazio | c’è lesione per Immobile | tempi di recupero lunghissimi

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Capitano e bomber biancoceleste, Cirorappresenta il vero e proprio punto di forza della formazione allenata da Maurizio Sarri. Anche quest’anno, l’attaccante di Torre Annunziata, ha iniziato bene il suo campionato, siglando 6 reti in 10 partite (ai quali si aggiunge una rete in 4 partite di Europa League). Questo score però, rischia di rimanere congelato a lungo viste le ultime notizie giunte da Formello. L’infortunio rimediato dadomenica nella sfida contro l’Udinese si è infatti rivelato più grave del previsto. GETTY: Foto – CiroInfortunio: idiStando a quanto comunicato dalla, gli esami strumentali hanno evidenziato unadi medio grado a carico del bicipite femorale ...

dato cherecuperare occorreranno circa 40 giorni di tempo e tra un mese ci sarà lo stopil quanto i tempi di recupero non siano stati ancora definiti con precisione dallo staff medico biancoceleste, l'attaccante dovrà fermarsialmeno un mese, e quindi salterà tutte le sfide rimaste Brutte notizie per Maurizio Sarri, l'infortunio di Ciro Immobile è abbastanza serio e lo costringerà a tornare in campo soltanto a gennaio. Il capitano della Lazio era uscito nel primo tempo della Una tegola pesantissima si abbatte su Maurizio Sarri e la Lazio all'alba di un ciclo di partite importanti e complicate