Tappetto rosso scintillante | sesta serata di look alla Festa del Cinema di Roma

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Life&People.itdidel festival delcapitolino, altro red carpet ricco di meravigliose interpreti che danno il meglio di sé in all’insegna dell’eleganza. Ilpiù, però è stato quello de “L’ombra di Caravaggio” con Michele Placido, e Riccardo Scamarcio nei panni dell’artista maledetto con il suo antagonista Louis Garrel “l’ombra” che è adall’apertura dellain quanto giurato eccellente. Micaela Ramazzotti in Dolce & Gabbana Isabelle Huppert in Giorgio Armani Riccardo Scamarcio Milena Mancini dress Veronica Iorio Alessia Fabiani diess Gabriele Fiorucci Erika D’Ambrosio dress Valeria Palombo Federica Luna Vincenti dress Babylon Giulia Provvedi dress ...