Tamberi | «Dopo le Olimpiadi ho arrancato un po’ | mi mancavano le motivazioni»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Sulla Gazzetta dello Sport un’intervista a Gianmarco. Parla della scelta di separarsi da suo padre, che fino a pochi mesi fa è stato il suo coach. «Mi attende una sfida importante: quella del nuovo allenatore. È come se dovessi dimostrare qualcosa. A me stesso e agli altri.la stagione olimpica è stato difficile trovare le giuste spinte. Ho fatto bene le gare più importanti dell’anno, dai Mondiali indoor a quelli all’aperto, dagli Europei alla finale di Diamond League. Ma per il resto hoproprio per mancanza di. Adesso, invece, ho ben chiari gli obiettivi». Conferma, quindi, che il sodalizio tecnico con papà Marco si è definitivamente interrotto? «Non ci sentiamo praticamente dal giorno del matrimonio, dovremo incontrarci, ma per entrambi è giusto così. Eravamo sul filo da anni. Mi ha ...

