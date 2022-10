Swedish House Mafia a Milano | spunta Ibrahimovic sul palco! | VIDEO

... a inizio anni '80, cantava di "spettacoli con fumi e raggi laser", certo non poteva immaginare tutto quello che si è visto ieri sera nell'unico concerto italiano degliMafia : un'...Commenta per primo Non poteva mancare Zlatan Ibrahimovic al concerto dei connazionaliMafia (gruppo di musicae EDM) a Milano. L'attaccante del Milan è salito anche sul palco durante la performance al Mediolarum Forum di Assago. Guarda il video.Li abbiamo incontrati dietro le quinte dell'unica tappa italiana del loro Paradise Again Tour, uno show incredibile ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...