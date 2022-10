Swarovski Holiday 2022 | Bella Hadid è la “fatina dei regali”

La Voce dei Brand

La collezione2022 è già disponibile nei punti vendita e online sul sito della maison.... come quella che Amazon ci sta offrendo sui gioielli a marchio, bellissimi e pregevoli, ed oggi scontati anche fino al 57% , come forse non si vedeva dall'ultimaseason. Gli sconti ... Swarovski e Rosenthal portano in tavola Signum Bella Hadid dressed for style and warmth in a chilly New York City Tuesday. The 26-year-old stepped out in a pair of baggy low rise jeans, held up by not one, but two different black belts.Swarovski Creative Director Giovanna Engelbert presented a new holiday advertising campaign dedicated to joy and self-expression. The heroine of the shooting was model Bella Hadid, WWD writes. In the ...