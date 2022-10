Svizzera | Sommer out per il Mondiale? Le condizioni del portiere

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), Yannfuori causa per ilin Qatar? Ecco ledeldopo l’infortunio Secondo quanto riferito dai media svizzeri, Yannpotrebbe non prendere parte al prossimoche si disputerà in Qatar tra un mese. L’estremo difensore ha subito un’infortunio alla caviglia sinistra che dopo un’uscita si è sfortunatamente piegata male. Esami in programma nei prossimi giorni, dai quali sicuramente si saprà di più sulle sue. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il portiere della Nazionale stato costretto ad abbandonare il campo al 12' della sfida contro il Darmstadt, valida per il secondo turno di Coppa di Germania. Il portierone della Nati ha infatti ... Svizzera in ansia per Sommer Yann Sommer è stato costretto ad abbandonare il campo al 12' della sfida contro il Darmstadt, valida per il secondo turno di Coppa di Germania. Il portierone della Nati ha infatti riportato un infortu ...L'Atletico Madrid in caso di partenza di Oblak avrebbe messo gli occhi sull'estremo difensore del Borussia Monchengladbach Sommer ...