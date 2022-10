Superlega | il progetto va avanti | nominato il nuovo Ceo

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) A22 Sports Management, società europea di sviluppo sportivo commerciale costituita per sponsorizzare e supportare la creazione della Super League Europa, ha unCEO: Bernd Reichart. Si tratta di ...

A22 Sports Management, società europea di sviluppo sportivo commerciale costituita per sponsorizzare e supportare la creazione della Super League Europa, ha un nuovo CEO: Bernd Reichart. Si tratta di ..."Il calcio può fare di meglio": ecco come si apre la nuova fase della. Juventus, Real Madrid e Barcellona - attraverso A22, la società che ha fatto causa a Uefa e che la sta sostenendo alla Corte di Giustizia Europea - ora avviano una nuova fase più consultiva ...La Superlega riparte da Bernd Reichart, il nuovo CEO nominato dalla A22 Spors Management, ovvero la società che c’è dietro i club che hanno dato ...L'idea della Super League non è morta, anzi. E ha già un amministratore delegato: si tratta del 48enne tedesco Bernd Reichart. A renderlo noto la A22 Sports Management, la società europea di sviluppo ...