Striscia la Notizia consegna il tapiro a Fedez dopo il video di Leone | ‘Non facciamo pubblicità con i nostri figli’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)“attapirato” dala. Il programma satirico di Canale 5 bussa in casa dei Ferragnez per l’episodio che li ha visti protagonisti con il figlioriaccendendo la polemica (in questo caso un po’ fuori luogo ed eccessiva a nostro avviso) circa l’esposizione social dei minori. Per la vicenda il noto inviato della trasmissione Valerio Staffelli hato ilal rapper. Il servizio dilacon ladelNello ricordiamo, prima postato, poi subito rimosso e rimesso online senza audio da Chiara, si vede– la circostanza era quella della festa di compleanno del rapper – intento a disegnare e una ...