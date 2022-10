Storia gloriosa con finale triste di Paolo Vasile

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Si salvi chi puo? El Mundo, di Emilia Landaluce, pag. 26 Molti anni fa,(69 anni) si vantava di vivere a Madrid dal lunedì al venerdì e di tornare in Italia per trascorrere il fine settimana con moglie e figli. Chi lo conosce dice che si tratta di una vecchia volpe, esperta nelle mille e più battaglie di audience che ha combattuto dal suo arrivo alla guida di Mediaset nel 1999. Lo dipingono come un orco, ma spiegano anche che è una persona estremamente educata, rassegnata a mangiare il prosciutto che gli veniva dato davanti alla TV nei pochi giorni in cui non aveva cene di lavoro, che erano quasi tutti. Nel 2009 aveva già detto che con l’arrivo della DTT, il mix di consumo televisivo avrebbe ridotto l’audience del leader dal 20% al 14%. Aveva ragione. Quell’anno, dopo 10 anni alla guida di Mediaset, T5 non è più leader, ma coincide ...