Stefania Orlando | la nuova vita da single | «Mi sento smarrita | ma incuriosita La sto vivendo come un’opportunità»

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)e lada. Dopo la separazione con il marito Simone Gianlorenzi, ufficializzata lo scorso settembre, la conduttrice ha raccontatosta passando questi giorni: «Sto provando a vivere questo dolore. Èse avessi davanti a me un foglio bianco tutto da scrivere. Sono, ma allo stesso tempo. Sono passata dal noi al più semplice io. La solitudine? Non mi spaventa affatto», ha raccontato al settimanale Chi., laprivatanell’intervista è tornata pure sulla separazione con il marito, arrivata dopo 15 anni ...

Tag24

e la nuova vita da single . Dopo la separazione con il marito Simone Gianlorenzi, ufficializzata lo scorso settembre, la conduttrice ha raccontato come sta passando questi giorni: '...La showgirl ed ex gieffina svela come sta affrontando la separazione dal marito e ammette di non avere paura di essere ... Grande Fratello VIP Marco Bellavia, intervista a Stefania Orlando Stefania Orlando e la nuova vita da single. Dopo la separazione con il marito Simone Gianlorenzi, ufficializzata lo scorso settembre, la conduttrice ha raccontato come sta passando ...L’addio ufficiale risale a settembre ma Stefania Orlando e Simone Gianlorenzi era già da un po’ di tempo che avevano iniziato a fare i conti con la realtà. La conduttrice usa queste parole per descriv ...