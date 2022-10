Spinoza o la buona vita

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Docente per molti anni presso l’Università di Milano e autore di importanti pubblicazioni, che hanno conosciuto una vasta diffusione, Carlo Sini è da considerare uno degli studiosi più rappresentativi del panorama filosofico italiano contemporaneo, capace di spaziare nei più diversi ambiti e momenti della storia del pensiero. Proprio tale autorevolezza rende ancora più rilevante la dichiarazione che egli fa nelle prime pagine di questo libro dedicato a, laddove scrive: “Da quando, più di trent’anni fa, mi sono imbattuto nella figura del grande ebreo, qualcosa in me si è mosso e non mi ha più abbandonato, ispirando e continuando a suggerire letture, progetti, lavori, scritture di vario genere”. Si tratta di parole significative, ma che tuttavia non sorprendono. In effetti, basta possedere una conoscenza, anche se limitata (e questo non è certo il caso di Sini!), ...